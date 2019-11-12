Haberler » Güncel » Kapı kollarına asit döken saldırgan rusya'da aranıyor - Haber

Kapı kollarına asit döken saldırgan rusya'da aranıyor

Kapı kollarına asit döken saldırgan Rusya'da aranıyorRusya, (DHA)- Rusya'da kapı kollarına sülfürik asit döken ve bölge halkı tarafından 'Asitli Manyak' olarak anılan saldırgan, polis tarafından aranıyor.

12.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:10
Kapı kollarına asit döken saldırgan 'da aranıyor
Rusya, (DHA)- Rusya'da kapı kollarına sülfürik asit döken ve bölge halkı tarafından 'Asitli Manyak' olarak anılan saldırgan, polis tarafından aranıyor. Saldırganın, 63 yaşındaki bir kadını yaraladığı bildirildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da binaların kapı kollarına sülfürik asit döken ve bölge halkının 'Asitli Manyak' olarak adlandırdığı saldırgan, polis tarafından aranıyor. Saldırganın, 63 yaşındaki bir kadının kapısının koluna asit dökerken görüldüğü ve sakallı olduğu belirtiliyor.
63 yaşındaki kadının kapı koluna dokunduktan sonra ellerinde kaşınma ve yanma hissettiği, ardından da hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kadının ellerinde birinci dereceden yanıklar oluştuğu duyuruldu. Öte yandan, asitli saldırıya uğrayan kadının evinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, saldırganın kapı koluna, elinde tuttuğu kırmızı renkli şişeyle asit döktüğü görüldü.
Rus polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kapı kollarına asit döken saldırgan rusya'da aranıyor

Polis, Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:18 Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası
17:18 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Türk diplomasisi açısında tarihi bir gün"
17:17 DHA YURT BÜLTENİ - 14
17:16 İnşaatın iskelesinden düşen işçi yaralandı
17:16 Muğla marmaris'te de 'bitcoin' vurgunu
17:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız
17:02 Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor
17:00 Eski İngiliz istihbarat subayının sır ölümüyle ilgili adli tıp uzmanından açıklama: Cinayet gibi gözüküyor
16:42 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İttifaklar değişebilir, yenileri kurulabilir
16:33 MSB: Provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen Türk-Rus ortak kara devriyesi devam ediyor
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 17:18:52