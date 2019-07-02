02.07.2019 11:52
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Kapı önlerinden çaldıkları ayakkabıları internetten satmışlar

Kapı önlerinden çaldıkları ayakkabıları internetten satmışlar

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, apartman dairelerinin önündeki ayakkabıları çalıp, internetten sattıkları gerekçesiyle 3 kişi, gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, apartman dairelerinin önündeki ayakkabıları çalıp, internetten sattıkları gerekçesiyle 3 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Pamukkale'ye bağlı Yunusemre Mahallesi'nde yaşayan Ersin Akın, 27 Temmuz Perşembe günü evinin girişinde, kapı önünde duran 2 çift ayakkabısının çalındığını fark etti. Akın, 3 gün sonra, internet üzerinden satış yapılan sitede, ayakkabılarının tanımadığı kişi tarafından satıldığını gördü. Bunun üzerine satıcı U.Ç. ile görüşen Akın, ayakkabıları almak istediğini söyleyip, adres sordu. U.Ç.'ye ait iş yerine giden Akın, ayakkabıların kendisine ait olduğunu belirterek, olay yerine polis ekiplerini çağırdı. İş yerinde arama yapan ekipler, çalıntı olduğu değerlendirilen, ünlü markalara ait çok sayıda ayakkabı buldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler; ayakkabıların internet sitesi üzerinden satışını yapan U.Ç ile bunları temin ettiği ileri sürülen S.İ. ve çantasında 5 çift ayakkabıyla yakalanan S.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından 3 kişi, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


- Denizli
Kaynak: DHA
Pamukkale , Denizli , Güncel

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