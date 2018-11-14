Kapı önündeki ayakkabıları seçip çalan hırsız kamerada

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:00



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:00

Kapı önündeki ayakkabıları seçip çalan hırsız kameradaKahramanmaraş'ta bir apartmana gece giren hırsız, 2 bin lira değerindeki ayakkabılarla kayıplara karıştıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir apartmandaki dairelerin kapı önlerinde bulunan ayakkabıları çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hırsızlık olayı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Selçuklu Mahallesi Kevser Apartmanı'nda gece saat 03.00 sıralarında yaşandı. Apartmana giren bir kişi, güvenlik kameralarına aldırmadan bütün dairelerin kapı önlerinde bulunan ayakkabıları topladı.5-6 daire önünde bulunan yaklaşık 2 bin lira değerindeki ayakkabıları toplayıp kayıplara karışan hırsızın rahat tavırları bu kadarına da pes dedirtti.Olayla ilgili polisin, görüntüleri inceledikten sonra hırsızın peşine düştüğü öğrenildi.Hırsızlardan bıktıklarını söyleyen apartman sakini Yakup Ateş, "Gece saat 03.00 sıralarında apartmanın dış kapısı zorlanarak içeri giriyor hırsız. Tüm katlara çıkan hırsız özellikle iyi ayakkabıları seçerek topluyor. Tahmini 5 dairenin kapısı önünden 2 bin lira değerinde ayakkabı alıyor. Bu bölgede başka apartmanlara hırsız giriyor. Yetkililerden yardım ve destek istiyoruz" diye konuştu.