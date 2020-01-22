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Kapıağası Mustafa Ağa Çeşmesi'nde onarım çalışmaları başladı

Eyüpsultan Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-KUDEB ve Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü işbirliğiyle Kapıağası Mustafa Ağa Çeşmesi'nde onarım çalışmalarına başladı.

22.01.2020 15:01 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:07Kapıağası Mustafa Ağa Çeşmesi'nde onarım çalışmaları başladı
Eyüpsultan Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-KUDEB ve Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü işbirliğiyle Kapıağası Mustafa Ağa Çeşmesi'nde onarım çalışmalarına başladı.

2010 yılında Eyüpsultan Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Kapıağası Mustafa Ağa Çeşmesi'nin yıllar içinde kitabesinin boyası ve altın varakları dökülürken, cephedeki taşlarda ise yosunlaşmalar, renk değişimleri ve aşınmalar tespit edildi. Bu kapsamda Fahri Korutürk Caddesi üzerinde bulunan yapım tarihi 17.yy olan Bab'üs -Sa'ade Ağası ve Saray Ağası isimleri ile de bilinen tarihi çeşme, Kapıağası Kayış Mustafa Ağa tarafından yaptırıldı. Klasik çeşmenin kemeri üzerinde iki sıra halinde hazırlanmış şu kitabe yer almaktadır: "Olan Han Ahmed'e Kapu Ağası İzz ü devletle. Yapub bu çeşmeyi hakk yoluna bunda oldu cemil. Ali Murteza'nın Dest-i pakınden iç kevser. Bu hayrına ol Mustafa'nın ismi kim oldu delil. Görünce bülbüli akdığını bu AB - ı pakin ben. Didim tarihini Allah, çün kevser sebil." - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: İHA

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