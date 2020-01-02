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Kapıcı; görevinden istifa etti

Zonguldak Milli Eğitim Müdür vekili Murat Kapıcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

02.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:21 Kapıcı; görevinden istifa etti
Milli Eğitim Müdür vekili Murat Kapıcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Vekilliği görevini sürdüren Kapıcı, görevinden istifa etti. Ardından veda mesajı yayınlayan Kapıcı, "Çok değerli meslektaşlarım. İl müdürlüğünden ayrılmış bulunmaktayım. Yaptığınız özverili çalışmalardan ötürü sizlere sonsuz teşekkür ederim. Bu süreçte il Müdürümüz Harun Bey ve sizlere her zaman destek olacağımı bilmenizi isterim. Ayrıca müdürlüğüm süresince bana destek olan sayın valimiz Erdoğan Bektaş'a sonsuz şükranlarımı arz ederim" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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