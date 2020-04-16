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Kapıcıların 'virüs' endişesi

Samsun'da kapıcılar mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını belirterek her an virüs kapma ve yayma tehlikesi ile karşı karşıya kaldıklarını ve gerekli kurumlardan maske, eldiven ve dezenfektan talep ettiklerini söylediler.

16.04.2020 11:33 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:33
Kapıcıların 'virüs' endişesi
Samsun 'da kapıcılar mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını belirterek her an virüs kapma ve yayma tehlikesi ile karşı karşıya kaldıklarını ve gerekli kurumlardan maske, eldiven ve dezenfektan talep ettiklerini söylediler.

Samsun'da Kalorifer ve Kapıcılar Derneği binası çatısı altında faaliyetlerini yürüten kapıcılar, korona virüs salgını karşısında destek ve yardım bekliyor. Her gün site içerisinde yüzlerce insan ile temas ettiklerini altını çizen Karadeniz Bölgesi Konut Kapıcılar ve Kaloriferciler Yardımlaşma Derneği (KAPKADER) Başkanı İlhami Dinçer, "Ülke olarak 'Evde Kal' çağrısı kapsamında vatandaşlarımız evlerinde kaldıkları gibi market ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasını apartman görevlilerinden talep etmekte, bu talebi karşılamaya çalışan meslektaşlarımız ise söz konusu hastalık tehlikesi altında, normal mesai saatlerinin de üzerinde çalışmak zorunda kalmaktadır. Bununla beraber tarafımıza gelen şikayetler dahilinde bazı kötü niyetli apartman yönetimlerinin, salgın sebebiyle apartmanlarının ilaçlanması işlemlerini bile apartman görevlileri arkadaşlarımıza baskı kurarak yaptırdıklarını ve apartman sakinlerininse mevcut hastalık hallerini apartman görevlilerine bildirmeden, isteklerde bulunduğunu ve apartman görevlilerini hastalık tehlikesi altında bıraktıklarını tespit etmiş bulunmaktayız" dedi.

"Belediyelerden maske, eldiven ve dezenfektan talep ediyoruz"

Apartman görevlileri ve kaloriferciler olarak kovid-19 salgını süresince en az sağlık çalışanları kadar kendilerinin de büyük riskler altında olduğunu ifade eden Başkan Dinçer, "Apartman görevlileri ve kaloriferciler olarak bu kovid-19 salgını süresince en az sağlık çalışanları kadar bizler de büyük riskler altında kalmaktayız. Bu süreçte hem bizlerin hem de apartman sakinlerinin alınması gereken tedbirler hakkında devletimiz tarafından bilgilendirilmesi ve gereken önleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir. En çok insanla muhatap olan meslek grubu olduğumuz için, en çok hastalık riski altında kalan grupta bulunmaktayız. Ne yazık ki yapmış olduğumuz görevin diğer meslekler kadar itibar görmemesinden kaynaklı olarak bu konuda yetkililerce bir önlem tedbiri de bugüne kadar alınmamıştır. Valilik ve belediyeler bünyesinde apartman görevlileri iş birliği içinde çalışmasını sağlayarak, hasta olan vatandaşların ve apartman görevlilerinin tespiti yapması ve yapılan tespitler ışığında bizlerle bilgi paylaşımında bulunarak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Bunun yanın da bizlere görevimizi sürdürebilmemize yardımcı maske, eldiven gibi tıbbi teçhizatın biran evvel sağlanması lazımdır" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Karadeniz Bölgesi, Samsun, Güncel
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