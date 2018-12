Kapıcılıkta Artık 'Krallık' Yok, Kurallar Var"

02 Aralık 2018 Pazar 12:25



İSMAİL HAKKI DEMİR - Türk sinemasının merhum komedi ustası Kemal Sunal 'ın "Kapıcılar Kralı" filmiyle hafızalara kazınan kapıcılık mesleği, "apartman görevlisi" adıyla günümüzde de çok sayıda insana ekmek kapısı oluyor.Apartman görevlileri, sabahın ilk ışıklarıyla kalkarak gün boyu yoğun tempoyla çalıştığı apartmanlara hizmet veriyor.Daire sahiplerinin her sabah ekmeklerini vererek işe başlayan görevliler, binanın çöpünden temizliğine kadar birçok işi yaparak ekmek parası kazanıyor.Apartman görevlileri, eskiden olduğu gibi tekil çalışmaktansa sosyal hakları için bir bina yönetim şirketinde görev yapmayı daha uygun buluyor.Sayıları her geçen gün artan apartman ve bina yönetim şirketleri de bina ve site oturanlarıyla anlaşarak kurallar dahilinde profesyonel hizmet sunuyor."Kurallar neyse, biz de bu kurallara göre çalışıyoruz" Kahramanmaraş 'ta bir sitede yaklaşık 1 yıldır kapıcılık yapan Veysel Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bina yönetimlerinde sıkıntı olduğu için şirket nezdinde görev yapmanın kendisi için daha iyi olduğunu söyledi.Çalışma şartlarının sosyal haklar yönünden önemine dikkati çeken Çiçek, kapıcı istihdam eden şirketlerin bu konuda çalışanların haklarının korunması konusunda daha koruyucu olduğunu belirtti.Zaman zaman Kemal Sunal'ın "Kapıcılar Kralı" filmini izlediklerini dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:"O dönemin kapıcılığına göre bu dönem farklı. Teknoloji gelişti. İnsanlar artık daha bilinçli. Yönetimler bilinçli. Artık Şaban'ın filmindeki gibi krallık yok şu anda kurallar var. Kurallara göre yönetim var. Yönetmeliklere uyuyoruz. Şirketimiz bizi uyarıyor. Kurallar nasılsa biz de onlara uymaya çalışıyoruz.""Öyle bir krallık kalmadı"Üç yıldır kapıcılık yapan Muzaffer Doğan da kapıcıların daha çok "Kapıcılar Kralı" filmiyle hatırlandığını ancak bu görevi yapanların yaşamın her alanında insanlara hizmet ettiğini söyledi.Kendisinin de o filmi izlediğini ifade eden Doğan, "O zaman kapıcılar kralı vardı şimdi öyle yok. Kurallar neyse onu yapıyoruz. Öyle bir krallık kalmadı." dedi.Günlerinin çok yoğun geçtiğini ve sürekli hareket halinde olduklarını dile getiren Doğan, şöyle devam etti:"Sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluğumuz başlıyor. Karşılıklı anlayış ve kurallar içinde daire sahipleriyle anlaşıp gidiyoruz. Sen ne kadar iyi olursan karşındaki de o kadar iyi olur. Kurallar içinde, çocuğumuz ailemizin rızkı için çalışıp mücadele ediyoruz."14 yıldır bina yöneticiliği yapan Fatih Akpınar da vatandaşların kendince binaları yönetmeye çalıştığını ancak sonradan sorunlar çokça çıktığı için bina yönetimlerinin oluşmasına yol açtığını dile getirdi.Belirlenen kurallar çerçevesinde yönetim yapmaya çalıştıklarını ifade eden Akpınar, "Artık kapıcılıkta kurallar geçiyor. Bu arkadaşlarımız bizim güvencemiz altında oluyor. Bütün haklarıyla biz ilgileniyoruz. Binaların tüm sorunları bize ait olmuş oluyor. Sıkıntılardan dolayı vatandaşlar profesyonel bina yönetimlerine müracaat ediyor. İlgi de her geçen gün artıyor." diye konuştu.