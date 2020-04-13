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Kapıcının testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı

Kayseri'de bir apartmanın kapıcısında korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, 14 katlı apartman karantinaya alındı.

13.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:56

Kayseri 'de bir apartmanın kapıcısında korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, 14 katlı apartman karantinaya alındı.


Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde bulunan Nakış Apartmanının görevlisi rahatsızlığı nedeni ile hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontroller sonrasında korona virüs testi pozitif çıkan kapıcının bulunduğu 14 katlı apartman karantina altına alındı.


14 günlük karantina sürecine alınan apartman, polis ekipleri tarafından kontrol edilerek giriş ve çıkışlara kapatıldı. - KAYSERİ

Kapıcının testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Talas, 3. Sayfa
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