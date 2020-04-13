Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı

Kayseri 'de bir apartmanın kapıcısının koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu durum sebebiyle 14 katlı apartman karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde bulunan Nakış Apartmanının görevlisi rahatsızlığı nedeni ile hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontroller sonrasında korona virüs testi pozitif çıkan kapıcının bulunduğu 14 katlı apartman karantina altına alındı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

14 günlük karantina sürecine alınan apartman, polis ekipleri tarafından kontrol edilerek giriş ve çıkışlara kapatıldı.