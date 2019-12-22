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Kapıdan çıkmak yerine duvardan atladı, yoldan geçen araç çarptı

Avcılar'da bir düğün salonundan çıkmak istediği sırada kapı yerine demir korkulukların üzerinden atlayan alkollü şahıs, panelvan aracın aynasına çarparak yere düşüp yaralandı.

22.12.2019 00:23 | Son Güncelleme: 22.12.2019 00:28 Kapıdan çıkmak yerine duvardan atladı, yoldan geçen araç çarptı
'da bir düğün salonundan çıkmak istediği sırada kapı yerine demir korkulukların üzerinden atlayan alkollü şahıs, panelvan aracın aynasına çarparak yere düşüp yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarından Avcılar Cihangir Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir düğünde alkol kullanan P.İ. isimli bir kişi, dışarıya çıkmak isteyince olanlar oldu. Kapı yerine demir korkulukların üzerinden atlayan şahıs, kaldırıma dengesiz inince, yoldaki S.A. idaresindeki panelvan aracın aynasına çarparak yaralandı. Sürücü S.A. ani fren yaparak araçtan inip, P.İ.'ye yardıma gitti. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı P.İ.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza mahallinde incelemelerde bulunan polis, kazaya karışan sürücü S.A.'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Avcılar, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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