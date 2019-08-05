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Kapıkaya Fest'in ardından

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Bafra Belediyesi'nce bu yıl 3.'sü düzenlenen Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nin ardından kapsamlı temizlik yapıldı.

05.08.2019 18:25 Kapıkaya Fest'in ardından
SAMSUN (İHA) – Samsun'un Bafra Belediyesi'nce bu yıl 3.'sü düzenlenen Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nin ardından kapsamlı temizlik yapıldı.

Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, kamp ve çadır alanları, seyir tepesi, stant alanları ve yol güzergahlarında yapıldı. Sıfır Atık temalı ilk doğa festivali olması ile dikkat çeken festival sonrasında yapılan temizlik çalışması doğasever Bafralılar tarafından takdirle karşılandı.

Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda festival süresinde ve sonrasında yapılan temizlik çalışmasında, 9,380 kilogram geri dönüştürülebilen ambalaj atığı; 28 kilogram ise evsel atık olmak üzere toplam 37,380 kilogram çöp toplandı. - SAMSUN

Kapıkaya, Samsun, Bafra, Güncel

Kaynak: İHA

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