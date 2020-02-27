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Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruldu

İran'da korona virüsü nedeniyle ölümlerin artması üzerine sınır kenti olan Van'da sahra hastanesi kurularak tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

27.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:40Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruldu
'da korona virüsü nedeniyle ölümlerin artması üzerine sınır kenti olan 'da sahra hastanesi kurularak tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.
Korona virüsü nedeniyle meydana gelen ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip olan Van'da da bazı tedbirler alındı. Gümrük Kapısı giriş ve çıkışlara kapatılırken, Sağlık Bakanlığının kararıyla da gümrük sahasının bulunduğu alana sahra hastanesi kuruldu. İran'dan gelen Türk vatandaşları burada sağlık kontrolünden geçirilerek gözetim atında tutulacak. Kapıda çalışan tüm görevliler maske ve eldiven takarken, durumu şüpheli görülen hastalar ise Van'daki hastanede ayrılan özel servise alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün Kapıköy Gümrük Kapısı'na gelerek incelemelerde bulunması bekleniyor.
(Mehmet Salih Akkuş - Yılmaz Sönmez/İHA)

Kapıköy, İran, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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