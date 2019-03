Kaynak: İHA

Kapıköy Gümrük Kapısı törenle açıldı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Kağıtsız gümrüğe geçmeyi hedefliyoruz" "Dünya ekonomisinin kalbi yakın zamanda bu kapı üzerinde atacaktır" TOBB Başkanı Rifgat Hisarcıklıoğlu: "Kapıköy Gümrük Kapısı için 112 milyon lira yatırım yaptık"VAN - Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kağıtsız gümrüğe geçmeyi hedeflediklerini belirterek, "Razi-Hoy yolunun tamamlanması gerekir. Bizim öyle 2 yıl bekleyecek sabrımız yok" dedi. 112 milyon TL maliyetle modernizasyonu yapılan Türkiye ile İran arasındaki Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılış töreni saygı duruşu ve Türkiye ile İran milli marşlarının okunmasıyla başladı. Burada konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün çok özel ve güzel bir günde, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılışı için bir arada olduklarını belirterek, "İranlı dostlarımız olmak üzere yaklaşan Nevruz Bayramı'nın kutlu olmasını diliyorum. Ticaret, tüm dünyada zenginliğin temelidir. Milletin refah seviyesini arttırmanın yolu ticaretten geçiyor. İşimiz ticaret. Ticaret birinci önceliğimiz. Ticaretin önündeki engelleri kaldırmak hedefimiz. Ticaretin önünde duran engelleri yakından takip ediyoruz. Taleplerinizi yerine getirmek için gayret sarf ediyoruz. Bunun yanında gümrüklerde ucuz ve güvenli ticaret yapılmasını sağlıyoruz. İnşallah gümrüklerimiz ne kadar emniyetli olursa, ticaretimiz o kadar artar" dedi. Özellikle yüzyıllardır sınır komşumuz olan İran ile kara hudut kapılarının modernizasyonuna büyük önem verdiklerini dile getiren Bakan Pekcan, "Esendere ve Kapıköy kapılarının ardından en kısa zamanda Gürbulak kapısının da modernizasyonuna başlayacağız. Daha güvenli, hızlı ve ucuz gümrük işlerini gerçekleştirmiş olacağız" dedi. "Bizim öyle 2 yıl bekleyecek sabrımız yok" Bölgede yaşananlara da değinen Bakan Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü. "Bölgemizde önemli olaylar ve sıkıntılar yaşanıyor. Bunu el birliğiyle çözeceğiz. İran ile yapacağımız ortak çalışmalarla bölgemizdeki istikrarı sağlamlaştırabiliriz. İkili ticarette işbirliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyordum. Kara hudut kapımızda şimdiye kadar toplam 2 milyon kişi geçmiş. Bu aynı zamanda turizm gelirlerinin de artmasına neden oluyor. Van, ekonominin çok canlı olduğu bir şehir. Bu kapının Van şehrine özel bir katkı getireceğine inanıyoruz. 30 milyon dolar ticaret hacminin gerçekleşmesi için Razi-Hoy yolunun tamamlanması gerekir. Bizim öyle 2 yıl bekleyecek sabrımız yok." "Kağıtsız gümrüğe geçmeyi hedefliyoruz" Bakan Pekcan, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir kapı olduğunu belirterek, "Aynı zamanda Çin-Avrupa ticaret yolu üzerindeki bir kapı. Dünya ekonomisinin kalbi yakın zamanda bu kapı üzerinde atacaktır. Biz gümrüklerde dijitalleşmeye önem veriyoruz. Kağıtsız gümrüğe geçmeyi hedefliyoruz. Esenboğa Havalimanı'nda uygulamaya geçtik. İran ile altyapımız hazır. İran ile gümrük işlerinde online olarak paylaşmaya hazırız, x-ray da dahil. Ülkelerimizin gelişmesi ve refah seviyesinin artması için bu kapıların aktif bir şekilde çalışması lazım. Bu yol Orta Asya'ya olan ihracat yolumuzun da açılış yoludur. Bu modern tesislere kavuymamıza vesile olan herkese teşekkür ederim. İranlı dostlarımızın işbirliği olması, bunu gerçekleştiremezdik. Burada oldukları için teşekkür ederim. Kapımızın ülkemize, Van'a, İran'a da hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. İran'ın Hoy Valisi Seyyid Muhammed Abedi'nin bir konuşma yapmasının ardından kürsüye çıkan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Bu kapı 2017 yılında yap-işlet-devret modeliyle Ticaret Bakanlığımızla TOBB arasında imzalanan bir protokolle başladı. Kısa sürede kapımız yenilendi. Kapımız 70 dönüm üzerine kurulu, 13 bin metrekare kapalı alanı bulunmaktadır. 8 bin metrekare yeşil alanı olan bir kapıdır. Modern bir kapıda bulunması gereken tüm teknolojilerin bulunduğu bir kapıdır. Bu gümrük kapısının İran'la olan soysal ve ekonomik ilişkilerimize ciddi kattı sunacaktır. Emeği olan bakanımız ve ekibi başta olmak üzere TOBB heyetine ve herkese teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın hedef olarak koyduğu 30 milyarlık alışveriş hedefine önemli bir katkısı olur. İran'dan kentimize ciddi bir turist akını var. 2017 yılında 470 bin, geçen sene bu rakam biraz düştü. Harçların arttırılmasından kaynaklandı. İnşallah bu sene bu sayının 500 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Vanlı esnaflar adını bu harçların tekrar değerlendirilmesi, aşağıya çekilmesini İran'dan talep ediyoruz. Daha önce bu kapımızdan tır ve otobüsler geçemiyordu, artık her türlü transit taşımacılığın yapıldığı donanımlı bir sınır kapımız var. Ticaretimize ve dostluğumuza katkı sunacak kapımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bugün Van'ı ve ülkemizi İran'a ve Asya'ya daha güçlü bir şekilde bağlayacak, bu topraklara daha fazla refah ve zenginlik getirecek çok önemli bir adım attıklarını söyledi. Ülke ve iş dünyası adına çok mutlu ve gururlu olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: "Ekonominin temel kuralı şudur. Bir yerde ticaret varsa para vardır. Para varsa zenginlik vardır. Zenginlik varsa da huzur vardır. İşte biz, bu vizyonla hareket ettik, ticaretin rotasını, yeniden bu coğrafyaya çevirmeyi hedefledik. Kapıköy Sınır Kapısı'yla, bu hedefimize 1 adım daha yaklaştık. Hükümetimizin olumlu yaklaşımı ve onayıyla dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Kara gümrük kapılarını yap-işlet-devret modeliyle modernize etmeye başladık. Bunu yaparken devlete tek kuruş maliyet yüklemedik. Tersine daha etkin ve hacimli çalışan kapılar sayesinde, devletin vergi gelirleri katlanarak arttı. Bugüne kadar 10 sınır kapısını en ileri teknolojiyi kullanarak tamamen yeniledik ve ülkemize kazandırdık. Modernize ettiğimiz kapılarda, bekleme süreleri yarı yarıya azaldı. Geçiş hacmi 4 katına çıktı. Bütün bunlar için, oda-borsa camiası olarak, tam 1 milyar 390 milyon liralık yatırım yaptık. Yani devleti bu kadar para harcamaktan kurtardık. Bu kapılardan elde edilen gelirden de devlete 605 milyon lira vergi ödedik. Demek ki Oda-Borsa camiası olarak devletimizin kasasına 2 milyar lira kazandırmış olduk. Bundan da sadece devlet değil, özel sektörümüz, üyelerimiz de kazandı." "Özel sektörümüz navlun masrafından yıllık 410 milyon lira tasarruf etti" Yeni kapılar sayesinde, mal taşıyan tırların bekleme sürelerinin de kısaldığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Kamu tarafından yapılan bir araştırmaya göre, özel sektörümüz navlun masrafından yıllık 410 milyon lira tasarruf etti. Yani her sene ülkemiz sanayicisinin, tüccarının, müteşebbisinin, 410 milyon lira daha fazla kazanmasını sağladık. Kamu ve özel sektör ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz bu proje, dünyada da büyük beğeni topladı. Birleşmiş Milletler tarafından ilk defa, Türkiye'nin bir projesi, dünya çapında en iyi örnek olarak seçildi ve gösterildi. Bütün dünyaya 'eğer sınır geçişlerinizi hızlı hale getirecekseniz, güvenli hale getirecekseniz, Türkiye'nin yaptığı gibi yapın' dediler. ve bütün bunlar, devletimizin bütçesinden tek bir kuruş harcanmadan yapıldı" ifadelerini kullandı. "112 milyon yatırım yaptık" Van'da başka yatırımlarının olduğunu da ifade eden Hisarcıkloğlu, Kapıköy Gümrük Kapısı için 112 milyon lira yatırım yaptıklarını söyledi. Kapıkoy ile Van'ın 50 yıllık hayalinin de gerçekleşmiş olacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Van tekrar eski ihtişamını geri kazanacak, zenginleşecek, ticaret ve turizm merkezi haline gelecek. Van Shopping Fest büyüyecek, Van'daki fuarlara katılım artacak. Burası Anadolu'nun Asya'ya açılan kapısı, Asya'nın da Anadolu'ya geçiş noktası olacak. Ayrıca, İranlı kardeşlerimizle daha çok buluşmaya, konuşmaya, iş yapmaya başlayacağız. Yani hep birlikte kazanacağız" diye konuştu. "Bugün TOBB katkısıyla bu muhteşem eserler vücuda geçirildi" AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise Van'ın Türkiye'nin en güzel cennet köşelerinden bir yer olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Yaklaşık 300 kilometreye varan İran hududumuzla beraber ticaretimizin de, insanlarımız itibariyle her iki taraftan giriş çıkışlarda önemli bir nokta. Bugün TOBB katkısıyla bu muhteşem eserler vücuda geçirildi. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ülkeler, silah sanayi veya güçlü ordularla değil, 21. yüzyılda kat ettikleri ticaret mesafeler ve ekonomik güçleriyle varlar. Türkiye'mizin, özelde de Van'ımızın daha zengin ve güzel bir ülke olması için bizler ticarete çok fazla önem veriyoruz. Bu yönüyle Kapıköy Gümrük Kapısı en önemli kapılardan birisidir. İnşallah bu saat itibariyle İran-Türkiye arasındaki ticaret, insan giriş çıkışları daha güçlü bir kardeşlik bağıyla devam eder." AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, İran'dan bir heyet, oda başkanları, kurum amirleri ve vatandaşların katıldığı program, açılış kurdelesinin kesilmesi ve binaların gezilmesiyle sona erdi.