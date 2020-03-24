Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kapıköy Kara Hudut Kapısında giriş çıkışlar durduruluyor - Haberler

Kapıköy Kara Hudut Kapısında giriş çıkışlar durduruluyor

Van'ın İran sınırındaki Kapıköy Kara Hudut Kapısından yolcu girişi çıkışları bu gece saat 24.00 itibariyle geçici olarak durduruluyor.

24.03.2020 20:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:46
Kapıköy Kara Hudut Kapısında giriş çıkışlar durduruluyor
Van 'ın İran sınırındaki Kapıköy Kara Hudut Kapısından yolcu girişi çıkışları bu gece saat 24.00 itibariyle geçici olarak durduruluyor.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kapıköy Kara Hudut Kapısında yolcu giriş ve çıkışlarının kısıtlamalar nedeniyle azalması, İran İslam Cumhuriyeti'nde Covid-19 pandemisinin kontrol edilemeyecek boyutlara ulaşması, Kapıköy Kara Hudut Kapısında yolcu ve ticaret işlemlerinin tamamen durma noktasına gelmesi üzerine Kapıköy Kara Hudut Kapısında görev yapan personelin görev yoğunluğunun azalması, ayrıca Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısında ithalat ve ihracat işlemlerinin artarak devam etmesi göz önüne alındığında Kapıköy Kara Hudut Kapısında görevli personelin Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısında daha verimli ve uluslararası ticaretimize daha çok katkı sağlayacağı değerlendirildiğinden tüm birimlerdeki personelin ve sağlık çalışanlarının daha etkin istihdamını sağlamak, Van ili genelindi ve Kapıköy Kara Hudut Kapısında kamu sağlığı güvenliğini en üst düzeyde temin etmek için geçici bir tedbir olarak Kapıköy Kara Hudut Kapısında yolcu giriş ve çıkışları 24.03.2020 tarih ve saat 24.00 itibariyle geçici süreyle durdurulacak" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Kapıköy, İran, Van, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:32: Polisin evine bırakmak istediği yaşlı adam: "Yayan gideyim dizlerim açılsın" - Haberler 21:30: Erzurum'a şehit ateşi düştü - Haberler 21:26: İtalya'dan Türk vatandaşlarının koronavirüs tahliyesi başladı - Haberler 21:25: Halk pazarında maske ve dezenfektan kuyruğu - Haberler 21:19: Yurt genelinde korona seferberliği sürüyor - Haberler 20:45: Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı - Haberler 20:42: Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir 20:42: Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir - Haberler 20:34: Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - Haberler 20:07: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi - Haberler 19:57: Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi - Haberler 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı