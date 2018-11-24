Kapıkule'de 13 Kilometre Tır Kuyruğu

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:41



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:41

Edirne'de Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen tırlar uzun kuyruk oluşturdu. Tır kuyruğu Kapıkule'de 13, Hamzabeyli'de ise 5 kilometreye kadar ulaştı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında, tır yoğunluğu yaşanıyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar 13 kilometre, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 5 kilometre kuyruk oluşturdu. Üst düzey gümrük yetkilileri, özellikle son dönemde komşu ülke Bulgaristan'da mevkidaşları ile kuyrukların yaşanmaması ve hızlı alımların gerçekleşmesi için görüşmeleri sürdürüyor.(Koray Ustabaşı/İHA)