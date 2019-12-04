Haberler » Güncel » Kapıkule'de 14 köpek yavrusu kaçakçıların elinden kurtarıldı - Haber

Kapıkule'de 14 köpek yavrusu kaçakçıların elinden kurtarıldı

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokulmak istenen 14 köpek yavrusu koruma altına alındı.

04.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:38Kapıkule'de 14 köpek yavrusu kaçakçıların elinden kurtarıldı
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollardan 'ye sokulmak istenen 14 köpek yavrusu koruma altına alındı.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gümrük kapısından Türkiye'ye gelen Bulgaristan plakalı bir otomobil, gümrük muhafaza ekiplerince x-ray cihazına yönlendirildi.
Bu sırada, yakalanacaklarını anlayan kaçakçılar, içinde köpek yavruları bulunan bavulu araçtan indirerek, gümrük sahasına bıraktı. Bavula gizlenen yavrular gümrük görevlileri tarafından kurtarıldı.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü binasında mama ve su verilen köpek yavruları, bakım ve kontrolleri yapılmak üzere Hayvan Hakları Federasyonu temsilcisine yediemin olarak teslim edildi.
Konuya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:32 'Erdoğan'ın ailesinin kökeni, orta asya'ya uzanıyor' - Haber
11:32 Stoltenberg nato atik, aktif ve uyum sağlıyor - Haber
11:32 Baba oğul "karaelmas"ı gün yüzüne çıkarıyor - Haber
11:32 Dinar'da bilgilendirme semineri - Haber
11:27 Başkan Recep Bozkurt'tan KYK Müdürü Özüdoğru'ya hayırlı olsun ziyareti - Haber
11:14 Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı - Haber
11:01 Neslican'ın adının, okuduğu okula verilmesi teklifine ret çıktı - Haber
10:54 Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu - Haber
10:50 Türkiye'nin en güvenli şehri Eskişehir oldu - Haber
10:34 Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor - Haber
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
10:11 150 yıllık hayal olan Filyos Projesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
4.12.2019 11:32:36