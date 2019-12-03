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Kapıkule'de 14 yavru köpek ele geçirildi

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomobilin bagajında yurda kaçak olarak sokulmak istenen Terrier cinsi 14 yavru köpek ele geçirildi.

03.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:48Kapıkule'de 14 yavru köpek ele geçirildi

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomobilin bagajında yurda kaçak olarak sokulmak istenen Terrier cinsi 14 yavru köpek ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Muhafaza ekipleri, 'ye giriş yapan bir otomobilde şüphe üzerine arama yaptı. Aramada, kutu içinde uyutulmuş 14 Terrier cinsi köpek ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.  Kapıkule Sınır Kapısı görevlilerince işlemleri tamamlanan yavru köpekler, yediemin olarak HAYTAP'a teslim edildi. HAYTAP temsilcisi Metin Gülhan, Ticaret Bakanlığı ve HAYTAP arasında imzalanan protokol gereği ele geçirilen hayvanların gerekli muayeneleri yapıldıktan sonra gönüllülük esasına göre sahiplendirileceğini belirtti.

'UYANAMAYABİLİYORLAR'

Köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Gülhan, "4 beyaz, 4 kahverengi ve 6 alaca renk olan 14 Terrier cinsi yavru köpeğimizin sağlık durumları iyi. Bu hayvanları kaçırırken genelde ilaçla uyutuyorlar ve çok uygunsuz halde taşımaya çalışıyorlar. Bundan dolayı maalesef birçoğu yollarda telef oluyor ya da ölümcül hastalıklara yakalanıyorlar. Bu hayvan kaçakçılığı son bulsun. Bu hayvanlar da bir can daha bebekler. Daha yavruyken annelerinden ayırıyorlar. Çok üzülüyoruz. Telef oluyorlar yollarda" diye konuştu.

'ÜCRETSİZ SAHİPLENDİRİLECEK'

Yakalanan köpeklerin aşı ve veteriner kontrolünden sonra ücretsiz şekilde sahiplendirileceğini açıklayan Metin Gülhan, "HAYTAP olarak köpeklere yedieminlik yapıyoruz. Köpeklerin veteriner kontrolleri ve aşılamaları yapıldıktan sonra ücretsiz şekilde gönüllük esasıyla sahiplendireceğiz" şeklinde konuştu.

Hayvanseverler de köpeklerin para ile satılmasına karşı çıkıp cezaların artırılmasını istedi.



Hayvan Hakları Federasyonu, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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