Kapıkule'de 15 Kilometre Tır Kuyruğu

Kaynak: DHA

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışını çıkış yapacak TIR'lar 15 kilometre kuyruk oluşturdu. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise TIR kuyruğu 7 kilometreyi buldu.Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, ihraç yükleriyle çıkış yapmak için bekleyen TIR'lar 15 kilometre kuyruk oluşturdu. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki kuyruk ise 7 kilometreyi buldu. Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kuyruğun yoğunluktan olduğunu belirtirken, kuyrukta bekleyen sürücüler ise yıllardır çektikleri çilenin bitmesini istedi.'15 KİLOMETREYİ 4 GÜNDE GİDİYORUZ'Yüklediği ihraç yükünü Almanya'ya götürmek için 13 saattir kuyrukta beklediğini söyleyen TIR şoförü Murat Ayaydın, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik yolu 4 günde kat ettiklerin belirtti. Sınırda beklerken haksız yere sollamalar yüzünden çıkan kavgalarda bıçakla ciddi yaralanmalar olduğunu ifade eden Ayaydın, "Kapıkule'de haksızca sollamalar oluyor. Haksız sollayanları durdurduğumuzda kavga oluyor. Burada sürekli biz bu sorunu yaşıyoruz. Çıkan kavgalarda bıçaklamalar yaralanmalar sıkça gördüğümüz konular. Özelikle bu Kapıkule Sınır Kapısı en büyük sorunumuz. Buradan çıktıktan sonra Almanya'ya kadar sıkıntımız olmuyor. Oluyor ama bu kadar değil. En büyük sıkıntımız Kapıkule. Evden çıkmadan Kapıkule'yi düşünüyoruz bütün şoförler olarak. Daha yükü yüklemeden, Kapıkule'de sıra olur mu, acaba nasıl geçeriz telaşı tüm şoför arkadaşlarımızda var. Burada sınır kapısında sıranın bana gelmesini 2 gün beklediğim oldu. Buradan sınır kapısına girince 9 saate orada bekliyoruz. Daha sonra 11 saatte yola çıkamıyoruz, bekleme süremiz var. Benim Bulgaristan'a geçişim yarını bulur. Bulgaristan'a geçmemiz hafta sonu 4 günü buluyor. Kapıkule'de 15 kilometrelik yolu 4 günde gidiyoruz. Sorunlarımız çözülmesini istiyoruz" dedi.'UYURSAK SOLLUYORLAR'Yüklediği demiri Bulgaristan'a götürmek için 14 saattir kuyrukta beklediğini anlatan Nejdet Önal, 10 kilometreden kuyruğa girdiğini söyledi. Önal, "Biz TIR sürücüleri olarak kuyrukta beklemek istemiyoruz. Dün akşam burada 10 kilometreden kuyruğa girdim ve hala çıkış yapmak için bekliyorum. Kuyrukta uyursak diğer sürücüler bizi sollayıp önümüze geçiyor. O yüzden uyumadan bekliyoruz. En büyük sorunumuz uykusuzluk" dedi.Sürücüler, ayrıca kuyrukta beklerken tuvalet ve banyo yapacakları yerlerinin olmamasından dolayı zorlandıklarını, dorselerine kaçaklar binmesin diye nöbetleşerek beklediklerini anlattı. - Edirne