14.06.2019 12:22
Haberler»Güncel » Haber

Kapıkule'de 2 TIR'da 486 bin 300 ecstasy hap ele geçirildi

Kapıkule

Kapıkule'de 2 TIR'da 486 bin 300 ecstasy hap ele geçirildiTicaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan iki TIR'da yapılan aramada 121,5 kilogram ağırlığında 486 bin 300 ecstasy hap ile 105 şişe kaçak hayvansal doping ilacı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kapıkule'de 2 TIR'da 486 bin 300 ecstasy hap ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan iki TIR'da yapılan aramada 121,5 kilogram ağırlığında 486 bin 300 ecstasy hap ile 105 şişe kaçak hayvansal doping ilacı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen TIR, şüpheli bulunarak 'X-Ray' taramasına yönlendirildi. Bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluk saptanan TIR, detaylı arama için hangara çekildi. Narkotik köpekleri eşliğinde yapılan aramada çantaların içinde 59 kilo 846 gram ecstasy hap ile 105 şişe faturasız hayvansal doping ilacı ele geçirildi.
Yapılan araştırmada, arama sahasında bulunan başka bir TIR'ın da uyuşturucu taşıyan araçla bağlantılı olduğu saptandı. İkinci araçta gerçekleştirilen aramada da yine TIR'ın farklı bölgelerine gizlenmiş çantalarda 61 kilo 726 gram ecstasy hap ile 484 gram esrar ele geçirildi.
İki araçta, tahmini piyasa değeri 14 milyon 600 bin lira olan 121,5 kilogram ağırlığında 486 bin 300 ecstasy hap, 484 gram esrar ve 105 şişe hayvansal doping ilacına el konuldu, iki sürücü gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ANKARA


Kaynak: DHA
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:58 TikTok kullanması yasaklanınca zehir içip intihar etti
12:58 10 soruda Doğu Akdeniz'de enerji denklemi
12:57 Zabıtadan kaldırım işgali denetimi!
12:57 Jandarmadan tütün kaçakçılığına büyük darbe
12:57 Okullarda karne heyecanı
12:56 Yalova'ya motosiklet ambulans gönderildi
12:56 MEB Selçuk karne dağıtım töreninde konuştu- 2
12:56 Bahçelievler'de lise önünde kavga
12:55 Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak'tan Başkan Özdemir'e ziyaret
12:55 MEB Selçuk karne dağıtım töreninde konuştu- 1
12:55 - Çin'de Heyelan Faciası: 1 Ölü
12:55 Nizip Milli Eğitim Müdürü Gündeş'ten karne açıklaması
12:55 Menemen Belediyespor'da Abdullah Ercan bıraktı
12:55 Göktuğ'a hastanede doğum günü sürprizi