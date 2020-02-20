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Kapıkule'de 4,5 milyon makaron ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 4 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.

20.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:36Kapıkule'de 4,5 milyon makaron ele geçirildi
Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 4 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'na 'dan gelen Türk plakalı bir tır, bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden yapılan analiz neticesinde riskli olarak değerlendirildi.
Şüpheli görülen araçta yapılan aramada 450 koli içerisinde kaçak sigara yapımında kullanılan 4 milyon 500 bin makaron ele geçirildi. Makaronların yanı sıra kaçak eşyanın naklinde kullanılan tıra da el konuldu.

Bulgaristan, Makaron, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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