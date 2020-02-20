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Kapıkule'de 4 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 4 milyon 500 bin adet makaron yakalandı.

20.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:20Kapıkule'de 4 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi
Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 4 milyon 500 bin adet makaron yakalandı.
'dan Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen Türk plakalı bir tır, yapılan risk analizi neticesinde riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli görülen araç X-Ray taramasına sevk edildi. Gerçekleştirilen taramada şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine araç, detaylı kontrol yapılmak üzere arama hangarına alındı. Arama hangarında gerçekleştirilen kontrolde aracın branda halatının kesildiği, yapılan işlemin Gümrük Muhafaza ekiplerince tespitini güçleştirmek için kesik olan yerlerden vida yardımıyla birleştirildiği anlaşıldı. Halatı kesik dorsenin kapıları açıldığında aracın yasal yükünün üzerinde çok sayıda koli bulunduğu saptandı. Yapılan sayım ve tespitte araçta bulunan 450 adet koli içerisinde toplam 4 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi. Kaçak sigara yapımında kullanılan makaronların gümrüklenmiş değerinin 552 bin TL olduğu belirlendi. Ele geçirilen makaronların yanı sıra kaçak eşyanın naklinde kullanılan tıra da el konuldu. Konuya ilişkin olarak yürütülen soruşturma devam ediyor.
(İHA)

Bulgaristan, Güncel

Kaynak: İHA

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