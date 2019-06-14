14.06.2019 10:51
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Kapıkule'de 486 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kapıkule

Gümrük muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Sahası'nda 486 bin 300 adet uyuşturucu hap, 484 gram esrar ile 105 şişe hayvansal doping ilacı ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Sahası'nda 486 bin 300 adet uyuşturucu hap, 484 gram esrar ile 105 şişe hayvansal doping ilacı ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir tır şüpheli bulundu. X-ray taramasına sevk edilen araçta, şüpheli yoğunluklar bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine araç, hangara alınarak dedektör köpekler eşliğinde ayrıntılı şekilde arandı.
Ekipler, aynı sıralarda gümrük sahasında bulunan bir diğer tırın da uyuşturucu taşıyan araçla bağlantılı olduğunu belirledi.
İki araçta toplam 486 bin 300 uyuşturucu hap, 484 gram esrar ve 105 şişe hayvansal doping ilacı bulundu.
İki aracın sürücüsü de tutuklandı.
Kaynak: AA
Ekonomi

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