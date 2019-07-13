Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini geçirmek ve memleket hasretlerini gidermek üzere anavatan gelişlerini sürdürüyor. Karayolu ile gelen gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girişlerine yoğunluk oluşturdu. Kapıkule Sınır Kapısı yetkilileri, gurbetçileri kendilerine ayrılan 9 perondan bekletmeden geçişlerini sağlıyor.

"SINIR KAPILARINDA HİÇ BEKLEMEDİK"

Almanya'dan ailesiyle birlikte yaz tatilini Ankara'da geçirmek için gelen Mustafa Tunçbilek, yolcukluklarının rahat geçtiğini söyledi. Geçtiğimiz yılla göre sınır kapılarından geçişlerinin daha rahat olduğunu söyleyen Tunçbilek, "Almanya'dan 3 haftalık tatil için geldim. Yolculuğumuz geçen yıla göre daha rahat geçti. Sınır kapılarında hiç beklemedik. Kapıkule Sınır Kapısı'na geldiğimizde görevliler bizi açık peronlara yönlendirdi. Vatanımıza geldiğimiz için çok mutluyum" dedi.

"VATANIMIZDA OLMAK MUTLULUK VERİCİ"

Fransa'dan kara yoluyla önce memleketi Afyonkarahisar'da akraba ziyaretlerin ardından Antalya'ya tatile gideceğini söyleyen Ayhan Kumluca, "Fransa'dan yola çıktık yaklaşık 3 gündür yollardayız. Yolculuğumuz iyi geçti fakat biraz Bulgaristan kapısında bekledik. Türkiye'de 3 hafta kalıp tekrar döneceğiz. Vatanımızda olmak mutluluk verici" diye konuştu.

24 SAATTE 8 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Trakya Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkililer, son 24 saatte yaklaşık 8 bin aracın Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığını belirtti.