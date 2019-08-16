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Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş kuyruğu

Yaz tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönemeye başladı.

16.08.2019 10:57 Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş kuyruğu

Yaz tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönemeye başladı. Gurbetçilerin dönüşü nedeniyle Edirne'de  Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluştu.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden  yaz tatillerini geçirmek için anavatan gelen gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Karayoluyla gelerek dönüş için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden gurbetçiler, gümrüklü alanı doldururken,   yaklaşık çift sıra 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, gurbetçilerin dönüşlerinde herhangi bir sorun yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını ve tüm peronların açık tutularak, en kısa sürede işlemlerinin yapıldığını söyledi.

Görüntü Dökümü
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Kapıkule'de araç yoğunluğu havadan drone ile
Kuyruktan detaylar
Kapıkule Sınır Kapısı
Kuyrukta bekleyen gurbetçiler
Muhabir Ali Can Zeray anons
Gurbetçiler ile röp.
Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,-

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Türkiye, Avrupa, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

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