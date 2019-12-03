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Kapıkule'de karton kutularda 14 köpek yavrusu bulundu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobildeki karton kutularda yurda kaçak yollarla sokulmak istenen "terrier" cinsi 14 köpek yavrusu bulundu.

03.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:23Kapıkule'de karton kutularda 14 köpek yavrusu bulundu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobildeki karton kutularda yurda kaçak yollarla sokulmak istenen "terrier" cinsi 14 köpek yavrusu bulundu.
'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir otomobilde, gümrük muhafaza ekiplerince yapılan rutin kontrolde karton kutularda köpek yavruları tespit edildi.
"Terrier" cinsi 14 köpek, işlemlerin ardından yediemin olarak Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcilerine teslim edildi.
HAYTAP Temsilcisi Metin Gülhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı ve HAYTAP arasında imzalanan protokol gereği yakalanan hayvanların gerekli muayenelerden sonra gönüllülük esasına göre sahiplendirildiğini söyledi.
Gümrük muhafaza ekiplerinin bir otomobilde karton kutuların içinde uyutulmuş 14 köpek yavrusunu yakaladığını belirten Gülhan, "4 beyaz, 4 kahverengi ve 6 alaca renk olan 14 'terrier' cinsi yavru köpeğimizin sağlık durumları iyi. Bu hayvanları kaçırırken genelde ilaçla uyutuyorlar ve çok uygunsuz halde taşımaya çalışıyorlar. Bundan dolayı maalesef birçoğu yollarda telef oluyor ya da ölümcül hastalıklara yakalanıyorlar." diye konuştu.
HAYTAP olarak köpeklere yedieminlik yaptıklarını, köpeklerin veteriner kontrolleri ve aşılamalarından sonra ücretsiz şekilde gönüllük esasıyla sahiplendirileceğini dile getiren Gülhan, "Artık bu hayvan kaçakçılığı son bulsun. Bu hayvanlar da bir can, daha bebekler. Daha yavruyken annelerinden ayırıyorlar. Çok üzülüyoruz. Hayvanların satışının yapılmasını da istemiyoruz." dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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