Kapıkule'de 'korona virüs' önlemleri
Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Türkiye'nin Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapılarında 'koronovirüs' önlemleri devam ediyor.
13.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:51
Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Türkiye 'nin Bulgaristan ve Yunanistan 'a açılan sınır kapılarında 'koronovirüs' önlemleri devam ediyor. Türkiye'ye giriş yapacak olan tüm yolcular tek tek termal kameradan geçirilerek vücut sıcaklıkları kontrol ediliyor.
Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, "Bütün giren yolcular, otobüs yolcuları, ayaktan girenler, binek araçları ile girenler hepsi bu termal kameralarımızdan geçmekte. Orada bulunan eğitimli tabip arkadaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız tarafından kameralar izlenmekte. Olası yüksek ateşli vak'alarımız için de Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz belirlediği algoritmalar arkadaşlarımızca çok önceden çalışılmış vaziyette o belgelerle hizmet vermektedirler" dedi.
"Hiçbir ülkede böyle tedbirler görmedik"
Fransa'dan geldiklerini dile getiren bir yolcu da geçtikleri hiçbir ülkede böyle bir sağlık kontrolünün yapılmadığını belirterek, "Sadece normal pasaportu verip çıktık. Hızla yayılan bir olay, hepimiz tedirginiz. Bu tedbirler çok güzel bir şeydir. Tedbir almak her zaman iyi bir şey" ifadelerini kullandı. - EDİRNE
Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, "Bütün giren yolcular, otobüs yolcuları, ayaktan girenler, binek araçları ile girenler hepsi bu termal kameralarımızdan geçmekte. Orada bulunan eğitimli tabip arkadaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız tarafından kameralar izlenmekte. Olası yüksek ateşli vak'alarımız için de Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz belirlediği algoritmalar arkadaşlarımızca çok önceden çalışılmış vaziyette o belgelerle hizmet vermektedirler" dedi.
"Hiçbir ülkede böyle tedbirler görmedik"
Fransa'dan geldiklerini dile getiren bir yolcu da geçtikleri hiçbir ülkede böyle bir sağlık kontrolünün yapılmadığını belirterek, "Sadece normal pasaportu verip çıktık. Hızla yayılan bir olay, hepimiz tedirginiz. Bu tedbirler çok güzel bir şeydir. Tedbir almak her zaman iyi bir şey" ifadelerini kullandı. - EDİRNE
Kaynak: İHA
Etiketler : Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye, Güncel
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