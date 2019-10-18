Haberler » Güncel » Kapıkule'de piton ile yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi

Kapıkule'de piton ile yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'nda arama yapılan otomobilde; yurda kaçak olarak sokulmak istenen pitonlar ve yavru timsah ile kertenkeleler bulundu.

18.10.2019 16:11Kapıkule'de piton ile yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'nda arama yapılan otomobilde; yurda kaçak olarak sokulmak istenen pitonlar ve yavru timsah ile kertenkeleler bulundu.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak için gelen Bulgaristan uyruklu R.D.M.'nin otomobilinde, gümrük görevlilerince rutin kontrol kapsamında arama yapıldı. Aracın bagajında, stepne boşluğuna gizlenen canlı 2 piton bulundu. Bunun üzerine araç, detaylı kontrolden geçirilmek üzere X-ray taramasına yönlendirildi. Otomobilde yapılan detaylı aramada, bagajın yan duvarlarına gizlenen 1 yavru timsah, 10 yavru kertenkele ile 4 yavru piton bulundu.Hayvanlara, 'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme' (CİTES) kapsamında olması ve yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenmesi nedeniyle el koyuldu. Hayvanlar, Doğa Koruma, Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Bulgar sürücü R.D.M. hakkında soruşturma başlatıldı.



Bulgaristan, Türkiye, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:29 Jandarma Genel Komutanı'ndan şehit ailesine ziyaret
18:34 Şile'de 9 kişinin öldüğü gemimin batmasıyla ilgili davada  mahkeme bilirkişi raporu istedi
18:33 Havranlı pazarcılardan 'Barış Pınarı Harekatı'na Türk bayraklı destek
18:33 ŞİLE'DE 9 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ GEMİMİN BATMASIYLA İLGİLİ DAVADA  MAHKEME BİLİRKİŞİ RAPORU İSTEDİ
18:32 Milli Savunma Bakanlığı: Geri çekilme yakından takip edilmektedir
18:31 Adana barış pınarı harekatı'na 100 sivil toplum kuruluşundan destek
18:31 Memur-Sen Başkanı Yalçın, Eğitim Bir-Sen Muş Şubesi'nin yeni hizmet binasının açılışına katıldı
18.10.2019 18:35:01