Haberler » Güncel » Kapıkule'de piton ile yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi

Kapıkule'de piton ile yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi

Kapıkule'de piton ile yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi (2)HAYVANAT BAHÇESİNE GÖNDERİLDİKapıkule Sınır Kapısı'nda, bir otomobilde yapılan aramada yurda kaçak olarak sokulmak istenirken ele geçirilen piton, yavru timsah ve kertenkeleler İstanbul'da hayvanat bahçesine teslim edilmek üzere...

18.10.2019 21:10
Kapıkule'de piton ile yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi (2)
HAYVANAT BAHÇESİNE GÖNDERİLDİ
Kapıkule Sınır Kapısı'nda, bir otomobilde yapılan aramada yurda kaçak olarak sokulmak istenirken ele geçirilen piton, yavru timsah ve kertenkeleler İstanbul'da hayvanat bahçesine teslim edilmek üzere yola çıktı.
Edirne'ye akşam saatlerinde İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nden gelen ekipler, Milli Parklar Müdürlüğü'nde tutulan 2 piton, yavru timsah ve 10 kertenkele yavrusunu milli parklar aracına koyup İstanbul'da hayvanat bahçesine götürmek üzere yola çıktı.
Kapıkule'de piton ile yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:27 Çakır ve Başol Şoförler Odası'nı ziyaret etti
21:32 Pompeo'dan ABD-Türkiye mutabakatına ilişkin açıklama: Ankara'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz
21:30 İlk yarıda 2 gol var
21:29 Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü
21:23 TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik'ten 2020 Yılı Tarımsal Destekleme Bütçesi ile ilgili açıklama
21:23 Keleş "Biz bir fakülte yapmaya talibiz"
21:28 Lübnan Başbakanı Hariri'den hükümet ortaklarına 72 saatlik süre
18.10.2019 21:32:51