Sınırda büyük yoğunluk! Gurbetçiler akın akın geliyor

Yurt dışındaki Türklerin, tatillerini geçirmek üzere giriş yaptıkları sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.



Geçen hafta yoğunlaşan "sıla yolculuğu", gurbetçilerin yaşadıkları ülkelerdeki okulların da tatile girmesiyle artmaya başladı. Girişlerin gelecek ay ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor. Binlerce kilometre yol gelen gurbetçiler, sevinçle geldikleri Edirne'de kısa süre dinlenmenin ardından sevdiklerine ulaşmak amacıyla yeniden direksiyonun başına geçiyor.

"BU SEVİNÇ KELİMELERLE İFADE EDİLEMEZ"

Almanya'dan yurda gelen Hurşid Demir,tatilini Kocaeli ve Gümüşhane'de geçireceğini söyledi. Yıllardır gurbette yaşadığını ve Türkiye'yi özlediğini belirten Demir, "Ailece bu özlemle yurda giriş yaptık. Sınır kapısında yazan Türkiye yazısını ve Türk bayrağını görünce büyük coşku yaşadık. Bu özlemle 2 bin 500 kilometrelik yolu 2 gündür çekiyoruz. Vatanımıza kavuşmak bize mutluluk verdi. Bu sevinç kelimelerle ifade edilemez. Sınır kapısındaki memurlarımız güzel işler yapıyorlar." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Sevda Yılmaz da uzun bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Tatilini Nevşehir'de geçireceğini belirten Yılmaz, "Her yıl memleket hasretiyle yola çıkıyoruz. Bu yıl da çok şükür vatanımıza geldik. Tatilde akrabalarımızı göreceğiz, ziyaretlerde bulunacağız. Herkese iyi tatiller diliyoruz." ifadelerini kullandı.