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Kapıkule'de "sürüngen" operasyonu (2)

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde ele geçirilen piton, timsah ve kertenkelenin olduğu 17 sürüngen İstanbul'a gönderildi.

18.10.2019 20:13
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde ele geçirilen piton, timsah ve kertenkelenin olduğu 17 sürüngen İstanbul'a gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Bulgaristan uyruklu R.D.M. idaresindeki otomobil, risk analizleri çerçevesinde arandı.
Bagajda yedek lastiğin konulduğu boş alanda bez torba içerisinde 2 piton ele geçirildi.
Araç daha sonra x-ray taramasına sevk edildi.
Taramada yoğunluk tespit edilen, bagaj kısmında araç içi plastik koruma bölümleri içerisine gizlenmiş, torbalar içerisinde bir yavru timsah, 10 kertenkele yavrusu, 4 yavru piton daha bulundu.
Sürücü R.D.M'nin gözaltına alındı.
Ele geçirilen sürüngenler ise en yakın hayvanat bahçesine teslim edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Bölge Müdürlüğünden gelen ekip teslim aldığı hayvanları İstanbul'da bir hayvanat bahçesine götürmek üzere yola çıktı.
Kapıkule'de

İstanbul, Araç, Güncel

Kaynak: AA

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