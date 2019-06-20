20.06.2019 13:58
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Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu

Kapıkule

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan tırda 66 kilogram esrar ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndanTürkiye'ye giriş yapan tırda 66 kilogram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre,Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat MüdürlüğüveNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüekipleri, çalışmalar kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan S.Ç'nin kullandığı tırı durdurdu.
Tırda yapılan detaylı aramada 65 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.
Sürücü S.Ç ile uyuşturucuyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Türkiye,Güncel

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