Kapıkule'de Yakalandı, PKK Propagandasından Tutuklandı

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan A.M.L., pasaport işlemleri sırasında 'PKK
terör örgütü propagandası yapmak' suçundan arandığı tespit edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Romanya
'da yaşadığı belirtilen A.M.L., Bulgaristan
'dan Türkiye
'ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi. Pasaport işlemleri sırasında hakkında 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan arandığı tespit edilen A.M.L. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M.L. tutuklanarak cezaevine konuldu. - Edirne
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:51