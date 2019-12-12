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Kapıkule'de yaklaşık 20,9 ton kaçak çay ele geçirildi

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda gümrüklenmiş değeri 1 milyon 307 bin lira olan 20 ton 880 kilogram kaçak çaya el konuldu.

12.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:48Kapıkule'de yaklaşık 20,9 ton kaçak çay ele geçirildi
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda gümrüklenmiş değeri 1 milyon 307 bin lira olan 20 ton 880 kilogram kaçak çaya el konuldu.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 'dan Türkiye'ye gelen ve "prefabrik yapı elemanları" cinsi eşya taşıdığı beyan edilen bir tır riskli olarak değerlendirildi.
Tıra ilişkin bilgilerin Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşılmasının ardından operasyon başlatıldı.
Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen ve x-ray taramasına tabi tutulan araç, kaçak çay aramaları için özel olarak yetiştirilen dedektör köpekler tarafından kontrol edildi.
Köpeklerin aşırı tepki vermesi üzerine açılan araçtaki çuvallarda yabancı menşeli çay paketlerinin bulunduğu belirlendi.
Söz konusu 580 çuvaldaki, gümrüklenmiş değeri 1 milyon 307 bin lira olan, toplam 20 ton 880 kilogram kaçak çaya el konuldu.

Bulgaristan, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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