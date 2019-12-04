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Kapıkule'de yolcu valizinden 14 köpek yavrusu çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir çanta içerisinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokulmak istenen 14 köpek yavrusu kurtarıldı.

04.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:44Kapıkule'de yolcu valizinden 14 köpek yavrusu çıktı
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir çanta içerisinde yasa dışı yollardan 'ye sokulmak istenen 14 köpek yavrusu kurtarıldı.

Bulgaristan plakalı bir otomobil Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye geldiğinde, yapılan risk analizi ve hedefleme faaliyetleri sonucu riski görülerek x-ray tarama cihazına yönlendirildi. Bu sırada, Gümrük Muhafaza ekiplerince yakalanacağını anlayan kaçakçılar, içerisinde 14 yavru köpek bulunan çantayı araçtan indirerek gümrük sahasına bıraktı. Gümrük sahasında bir aracın arkasına saklanmış vaziyette bir çanta içerisinde bulunan sevimli köpek yavruları gümrük görevlilerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Kurtarılan yavrular, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü binasına alınarak burada ısınmaları, beslenmeleri ve su içmeleri sağlandı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince acil ihtiyaçları karşılanan hayvanlar Ticaret Bakanlığı ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında imzalanan protokol gereği bakım ve kontrolleri yapılmak üzere HAYTAP Edirne temsilcisi Veteriner Hekime teslim edildi. Konuya ilişkin olarak yürütülen soruşturmaya devam ediliyor. - EDİRNE

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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