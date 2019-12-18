Haberler » Güncel » Kapıkule'den giriş yapan bir tırda 13 kilogram skunk ele geçirildi - Haber

Kapıkule'den giriş yapan bir tırda 13 kilogram skunk ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada, 13 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

18.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:48Kapıkule'den giriş yapan bir tırda 13 kilogram skunk ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada, 13 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışma sonrası, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan A.S'nin kullandığı tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramada, 13 kilogram skunk ele geçirildi.
Sürücü A.S. ile uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu belirlenen Ç.A. ve T.B. gözaltına alındı.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:30 MARKA Konferansı 20. yılında " İstanbul" temasıyla başladı - Haber
16:30 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Karakaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
16:29 Evinden kötü koku yayılan kadın ölü bulundu - Haber
16:24 Tarsus, kurtuluş coşkusuna hazır - Haber
16:23 Hakkari'de 2019 yılı TAMP masa başı tatbikatı - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:34:32