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Kapıkule sınır kapısı yolundaki kazada bulgar sürücü öldü

Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki kazada Bulgar sürücü öldüBULGARİSTAN'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yolunda kapalı kasa kamyoneti ile kuyrukta bekleyen yanıcı madde yüklü TIR'a arkadan çarpan Bulgaristan uyruklu sürücüsü Pavel Vasilev Pehlivanov, hayatını kaybetti.

28.11.2019 03:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 03:23
Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki kazada Bulgar sürücü öldü
BULGARİSTAN'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yolunda kapalı kasa kamyoneti ile kuyrukta bekleyen yanıcı madde yüklü TIR'a arkadan çarpan uyruklu sürücüsü Pavel Vasilev Pehlivanov, hayatını kaybetti.
Olay, gece geç saatlerde Kapıkule Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. Edirne'den Bulgaristan'a geçiş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı yönünde ilerleyen Bulgar Pavel Vasilev Pehlivanov yönetimindeki CB 6833 BT plakalı kamyonet, sınıra 10 kilometre uzaklıkta, yanıcı madde ihraç yükünü Bulgaristan'a götürmek için kuyrukta bekleyen Rafet Kef'in park halindeki 41 VZ 957 plakalı tankere arkadan çarptı. verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ile kaza kırım aracı sevk edildi. Ön tarafı demir yığını haline dönüşen kamyonette sıkışan Bulgar sürücü Pehlivanov, kaza kırım ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı. Pehlivanov, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekibi de olay yerine gelerek kaza nedeniyle kapanan yolda tek şeritten kontrollü şekilde trafik akışını sağladı.
'ŞİDDETLİ BİR SES DUYDUM'
Tanker sürücüsü Rafet Kef, Bulgaristan'a çıkış yapmak için kuyrukta beklediği sırada şiddetli bir ses duyduğunu belirterek, "Ben aracımda kuyrukta sıranın bana gelmesini beklerken arkadan çarpmanın şiddetiyle yüksek seste bir gürültü duydum. Aracımın arkasına geldiğimde ise kamyonetin bana çarptığını gördüm. Hemen polis ve sağlık ekibini aradım. Sanırım çok hızlı geliyordu. Sürücünün hayatını kaybetmesine üzüldüm."dedi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kapıkule sınır kapısı yolundaki kazada bulgar sürücü öldü

Bulgaristan, Güncel

Kaynak: DHA


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