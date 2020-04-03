Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kapılarında yardıma gelen jandarma komutanını görünce duygulandılar

Bilecik'te jandarma tarafından ihtiyaçları giderilen yaşlılar duygulu anlarda yaşarken, "Devletimiz, yaşlıları, yoksulları ve kimsesizleri düşünüyorlar.

03.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:39
Kapılarında yardıma gelen jandarma komutanını görünce duygulandılar
Bilecik 'te jandarma tarafından ihtiyaçları giderilen yaşlılar duygulu anlarda yaşarken, "Devletimiz, yaşlıları, yoksulları ve kimsesizleri düşünüyorlar. Devletimizden Allah razı olsun" diye teşekkür ettiler.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamlığı bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" köylerdeki yaşlıların da temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Osmaneli "Vefa Sosyal Destek Grubu" görevlileri İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hicran Çakmak, ilçeye bağlı Selimiye ve Günüören köyünde yaşayan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladı.

"Sizden alacağımız öğütlere ihtiyacımız var, lütfen dışarı çıkmayın"

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen köylerde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, temel ihtiyaçlarının karşılanmasını 112, 155 veya 156 telefon numaralarını arayarak veya köy muhtarı aracılığıyla iletebileceklerini anlattılar. Uzun, "Sakın evden çıkmayın. Taleplerinizi bildirin, biz isteklerinizi yerine getirelim. Biz sizlerin sağlığını korumak için çalışıyoruz. Sizler bizler için değerlisiniz. Her zaman sizin yanınızdayız. Misafir de kabul etmeyelim. Kimseyle yakın temasta bulunmayın. Sizden alacağımız öğütlere ihtiyacımız var, lütfen dışarı çıkmayın. Biz sizi ziyaret ederiz. Bugünleri de atlatacağız ve yine eski günlerimize döneceğiz" ifadelerinde bulundu.

"Devletimizden Allah razı olsun"

Selimiye köyünde yaşayan 67 yaşındaki Hatice Özmen, "Devletimiz, yaşlıları, yoksulları ve kimsesizleri düşünüyorlar. Devletimizden Allah razı olsun" diye konuştu. Günüören köyünde ikamet eden 70 yaşındaki Firdevs Gökkaya da "Allah'a çok şükür ayaktayım. Allah'tan sağlık, sıhhat istiyorum, Allah korusun sizleri, çocuklarınıza uzun ömürler versin. Başka ne isteyeyim." dedi.

Görevlilerle ve yaşlılar arasında sohbet sırasında duygulu anlarda yaşandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Selimiye, Jandarma, Bilecik, Eyüp, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kapılarında yardıma gelen jandarma komutanını görünce duygulandılar - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu Haberler
İstanbul'da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı Haberler
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de en riskli illeri tek tek sıraladı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de en riskli illeri tek tek sıraladı
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü
Türkiye’de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak
’Beni darp ettiler’ diyen Seren’in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı Haberler
'Beni darp ettiler' diyen Seren'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı Haberler
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:14: Kayseri'de suç örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlı tutuklandı - Haber 20:14: Sivas'ta karantinadaki köyden ayrılan 3 kişiye para cezası - Haber 20:13: Koca: "Türkiye'nin analizi, şu anda İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor" - Haber 20:12: Elazığ'da karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu - Haber 20:12: ABD yönetimi ile koruyucu maske üreticisi 3M arasında "ihracat" gerginliği - Haber 19:53: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor - Haber 19:46: Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor - Haber 19:42: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı - Haber 19:24: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi - Haber 19:22: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber