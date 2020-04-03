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Kapılarında yardıma gelen jandarma komutanını görünce duygulandılar

Kapılarında yardıma gelen jandarma komutanını görünce duygulandılar Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, evlerinden çıkmayan yaşlı köylülerin yüreklerini ferahlandırdı "Bugünleri de atlatacağız ve yine eski günlerimize döneceğiz" "Biz sizlerin sağlığını korumak için çalışıyoruz,...

03.04.2020 19:11 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:13
Kapılarında yardıma gelen jandarma komutanını görünce duygulandılar
Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, evlerinden çıkmayan yaşlı köylülerin yüreklerini ferahlandırdı
"Bugünleri de atlatacağız ve yine eski günlerimize döneceğiz"
"Biz sizlerin sağlığını korumak için çalışıyoruz, sizler bizler için değerlisiniz"
BİLECİK - Bilecik 'te jandarma tarafından ihtiyaçları giderilen yaşlılar duygulu anlarda yaşarken, "Devletimiz, yaşlıları, yoksulları ve kimsesizleri düşünüyorlar. Devletimizden Allah razı olsun" diye teşekkür ettiler.
Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamlığı bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" köylerdeki yaşlıların da temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Osmaneli "Vefa Sosyal Destek Grubu" görevlileri İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hicran Çakmak, ilçeye bağlı Selimiye ve Günüören köyünde yaşayan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladı.
"Sizden alacağımız öğütlere ihtiyacımız var, lütfen dışarı çıkmayın"
İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen köylerde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, temel ihtiyaçlarının karşılanmasını 112, 155 veya 156 telefon numaralarını arayarak veya köy muhtarı aracılığıyla iletebileceklerini anlattılar. Uzun, "Sakın evden çıkmayın. Taleplerinizi bildirin, biz isteklerinizi yerine getirelim. Biz sizlerin sağlığını korumak için çalışıyoruz. Sizler bizler için değerlisiniz. Her zaman sizin yanınızdayız. Misafir de kabul etmeyelim. Kimseyle yakın temasta bulunmayın. Sizden alacağımız öğütlere ihtiyacımız var, lütfen dışarı çıkmayın. Biz sizi ziyaret ederiz. Bugünleri de atlatacağız ve yine eski günlerimize döneceğiz" ifadelerinde bulundu.
"Devletimizden Allah razı olsun"
Selimiye köyünde yaşayan 67 yaşındaki Hatice Özmen, "Devletimiz, yaşlıları, yoksulları ve kimsesizleri düşünüyorlar. Devletimizden Allah razı olsun" diye konuştu. Günüören köyünde ikamet eden 70 yaşındaki Firdevs Gökkaya da "Allah'a çok şükür ayaktayım. Allah'tan sağlık, sıhhat istiyorum, Allah korusun sizleri, çocuklarınıza uzun ömürler versin. Başka ne isteyeyim." dedi.
Görevlilerle ve yaşlılar arasında sohbet sırasında duygulu anlarda yaşandı. Kapılarında yardıma gelen jandarma komutanını görünce duygulandılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaneli, Jandarma, Bilecik, Eyüp, Genel

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Kapılarında yardıma gelen jandarma komutanını görünce duygulandılar
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