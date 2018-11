Kapısı Kapanmayan Belediye Başkanı

18 Kasım 2018 Pazar 13:24



18 Kasım 2018 Pazar 13:24

Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu yaklaşık 4 yıl boyunca olduğu gibi Belediye Başkanı görevi boyunca da asla makam kapısını kapatmayan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, hizmetlerini aynı samimiyetle sürdürüyor.Göreve geldiği günden beri vatandaşlar, Belediye Başkanı Rifat Özkan'ı makamında ziyaret ederek dert, sorun, öneri ve taleplerini anlatıp çözüm bulabiliyor.Vatandaşa gönül kapısını da makam kapısını kapatmayan Başkan Özkan; "Halkımıza kapımızın her daim açık olması lazım. Çünkü biz hizmet için varız. Herkese eşit şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Biz sekreterya oluşturup kapımızı kapatıp derdini, isteğini çözüm için gelen hemşehrilerimizi kapalı kapıları gösterip geri göndermedik. Makam kapımızı da, gönül kapımızı hiç kapatmadık" dedi.Göreve geldiği günden bu yana toplumun her kesimiyle iç içe olan, herzaman arasında olduğu vatandaşların dert, sorun ve taleplerini yüz yüze görüşüp dinleyerek çözüm üretme yolunda çaba gösteren Başkan Özkan Niğde'de vatandaşın gönlünde taht kurdu.Belediye Başkanı Rifat Özkan sıcak bir karşılamayla makam odasında kabul ettiği her yaştan vatandaşla görüşüp dinliyor.Her zaman vatandaşla bir arada olmanın gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Rifat Özkan; "Günün büyük bölümünde vatandaşlarımızın arasındayız. Gün içerisinde yaptığımız hizmetleri yerinde incelerken bir bakıyorsunuz yolda yürürken karşılaştığımız vatandaşlarımızla biraraya geliyor, bir bakıyorsunuz aynı şekilde esnafımızla buluşabiliyoruz. Katıldığımız açılış ve ziyaret programları ile de sürekli halkımızın arasında olmaya özen gösteriyoruz. Bunun dışında görüşme yapmak üzere Belediyemizi ziyaret eden vatandaşlarımızı da makamda ağırlayarak talep ve sorunlarını, dinliyoruz. Amacımız; halkımıza en güzel hizmeti, onların talep, öneri ve istekleri doğrultusunda verebilmek. Onun için bu tür istişare programlarına, buluşmalara büyük özen gösteriyoruz. Hep gönüllere dokunma telaşında olduk. Sebebi ise gönle dokunarak yapılan hizmetin bereketinin hikmetini bilenlerdeniz" dedi. - NİĞDE