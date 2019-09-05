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Kapısı olmayan minibüsün kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Kapısı olmayan minibüsün kasasında tehlikeli yolculuk kameradaİSTANBUL - Şile yolunda arka kapısı olmadan ilerleyen minibüsün kasasında yolculuk eden şahıs görenleri şaşkına çevirdi.

05.09.2019 09:17
Kapısı olmayan minibüsün kasasında tehlikeli yolculuk kamerada
İSTANBUL - Şile yolunda arka kapısı olmadan ilerleyen minibüsün kasasında yolculuk eden şahıs görenleri şaşkına çevirdi. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şile yolunda seyir halinde olan minibüsün sürücüsü arka kapılardan tekinin olmamasına aldırmadan direksiyon başına geçti. Minibüsün kasasında oturan bir kişi ise kapının hemen yanında durarak yolculuk etti. Yola düşmesi işten bile olmayan şahsın tehlikeli yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi. Minibüs sürücüsü bu hareketiyle olası bir faciaya davetiye çıkardı.
Kapısı olmayan minibüsün kasasındaki tehlikeli yolculuk yoldaki başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde arka kapısı olmayan minibüs yolda ilerliyor. Kasada kapının hemen yanında oturan bir şahıs ise tehlikeli şekilde yolculuk ediyor.
Kapısı olmayan minibüsün kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Şile, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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