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Kapıya astığı mesajla gülümsetmişti: O amca maaşını teslim aldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evinin kapısına astığı kartonda yazılı mesajıyla gülümseten vatandaşın emekli maaşını teslim aldığı öğrenildi.

Kapıya astığı mesajla gülümsetmişti: O amca maaşını teslim aldı
07.05.2020 18:24 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:39
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evinin kapısına astığı kartonda yazılı mesajıyla gülümseten vatandaşın emekli maaşını teslim aldığı öğrenildi.

69 yaşındaki Mahmut Bakan, Cumhuriyet Caddesi'ndeki evinin kapısına astığı kartonda, kendi üslubuyla 65 yaş üzerine 'mola' verilmesini isterken, yazdıklarıyla gülümsetmişti. Yaşlı adam, emekli maaşını da çekemediğini ifade etmişti.

Emekli maaşını 2 gün önce teslim aldığını ifade eden Mahmut Bakan, virüs salgının ülkeden uzak durması için dua ettiğini söyledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Malkara, Güncel, Haber

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