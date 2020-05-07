Kapıya astığı mesajla gülümsetmişti: O amca maaşını teslim aldı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evinin kapısına astığı kartonda yazılı mesajıyla gülümseten vatandaşın emekli maaşını teslim aldığı öğrenildi.
07.05.2020 18:24 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:39
69 yaşındaki Mahmut Bakan, Cumhuriyet Caddesi'ndeki evinin kapısına astığı kartonda, kendi üslubuyla 65 yaş üzerine 'mola' verilmesini isterken, yazdıklarıyla gülümsetmişti. Yaşlı adam, emekli maaşını da çekemediğini ifade etmişti.
Emekli maaşını 2 gün önce teslim aldığını ifade eden Mahmut Bakan, virüs salgının ülkeden uzak durması için dua ettiğini söyledi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA