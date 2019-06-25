Gaziantep 'te küçük çocuğun elindeki telefonu çalan hırsız kameralara yakalandı

Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi 'nde kimliği henüz belirsiz bir kişi, önünde yürüyen ve elinde cep telefonu bulunan çocuğun peşine düştü. Mahalledeki sosyal tesisin önünde çocuğun elindeki telefonu alan şüpheli, koşarak kayıplara karıştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Olayın ardından çocuğun babası durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerindeki güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.