Haberler » Güncel » Kapkaç anı güvenlik kamerasında - Haber

Kapkaç anı güvenlik kamerasında

ADANA'da kapkaç yöntemiyle 2 kişinin cep telefonunu çalan hırsızlık şüphelisi Muhammet Hüseyin A. (22) yakalandı.

27.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:52Kapkaç anı güvenlik kamerasında

ADANA'da kapkaç yöntemiyle 2 kişinin cep telefonunu çalan hırsızlık şüphelisi Muhammet Hüseyin A. (22) yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçen 19 Kasım'da ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'nde cep telefonuyla konuşan L.Z.Y.'nin (17) yanına yaklaşan şüpheli, kapkaç yöntemiyle telefonu çaldı. Bağırarak çevresinden yardım isteyen genç kız şoka girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlik araştırması yapan ekipler şüphelinin Muhammet Hüseyin A. olduğunu belirledi. 25 Kasım'da Kuruköprü Mahallesi'nde de Melike D.'nin (44) cep telefonunu aynı yöntemle çalan Muhammet Hüseyin A. bu sefer çevredeki polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul eden şüpheli cep telefonlarını sattığı yerin adresini verdi. Polisler 2 cep telefonunu sahiplerine teslim ederken, Muhammet Hüseyin A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Seyhan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:10 Ankara'da uluslararası KBRN kongresi başladı
13:10 Sedef hastalarına "ürün ve temizleyici" uyarısı
13:09 Prostat kanseri farkındalığı için kuleye 28 metrelik kravat taktılar
13:04 Sivas'ta kar fırtınası
13:03 Şırnak'ta yüksek kesimlere kar yağdı
12:34 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz" sözlerine yanıt verdi
12:29 Son dakika: AK Parti'den Babacan'ın eleştirilerine yanıt: Bizim için dikkate değer bir şey değil
12:27 Bombacı kadın terörist, dikkat çekmemek için topuklu ayakkabı ile keşif yapmış
12:24 Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz
11:49 Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu
11:31 İTÜ Robot Olimpiyatları, 16-17-18 Nisan 2020'de başlayacak
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
17:45 Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi!
27.11.2019 13:10:21