Kapkaç anları güvenlik kamerasına yansıdı

Beyoğlu
'nda iki ayrı kapkaç olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, ilçede 1-7 Haziran'da meydana gelen iki ayrı kapkaç olayına ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis
, 7 Haziran'da Beyoğlu Çukur
Mahallesi'nde şüpheli M.D'yi (18) yakaladı. Şüpheli M.D'nin emniyette açıktan hırsızlık, evden hırsızlık ve kapkaç suçlarından 14 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Ekipler, kapkaç yöntemiyle çalınan hırsızlık mallarını satın aldığı belirlenen Hasan A'yı (34) da gözaltına aldı.
Şüpheli Hasan A. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.D. tutuklandı.
Güvenlik kamera görüntülerinde elinde cep telefonuyla yolda yürüyen bir kadının yanından geçen şüphelinin cep telefonunu alıp kaçtığı anlar ile kadının şüphelinin peşinden koşması görülüyor. Diğer bir olayda da aynı şüphelinin duvara yaslanmış cep telefonuyla ilgilenen bir kişinin elinden cep telefonunu alıp kaçtığı anları görülüyor.
Kaynak: AA
Beyoğlu
, Güncel