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Kapkaç anları güvenlik kamerasında

Gaziantep'te 4 kapkaç olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı, hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

22.10.2019 23:55
Gaziantep'te 4 kapkaç olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı, hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde gerçekleşen kapkaç olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Plakaları çıkarılmış otomobille kadınların çantasını alıp kaçtığı belirlenen 2 şüpheli kapsamlı araştırma sonucu kısa sürede yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin 4 kapkaç olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.
Öte yandan, 2 kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin farklı tarihlerde, sokakta yürüyen 2 kadının çantasını, otomobilin penceresinden uzanarak çaldığı ve ardından kaçtığı yer alıyor.
Kapkaç anları güvenlik kamerasında

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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