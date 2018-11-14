Kapkaç Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Zeytinburnu
'nda bir kadının bebek arabasındaki çantasını kapkaç yönetimiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Pakistan
uyruklu 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Beştelsiz Mahallesi'nde 7 Kasım'da bebek arabasıyla yürüyen C.Ö'yü takip eden bir kişi, bebek arabasındaki çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı.
C.Ö'nün şikayeti üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.
Polisin 12 Kasım'da düzenlediği operasyonda, hırsızlığı yaptığı iddia edilen Pakistanlı K.N. (19) ve N.H.M.A. (20) yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.N. tutuklanırken, N.H.M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, bebek arabasıyla yürüyen C.Ö'yü bir şüphelinin takip ettiği, kadının kaldırımda durduğu bir anda şüphelinin çantayı alarak kaçtığı görülüyor.
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:24