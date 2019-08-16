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Kapkaç mağduru turist, yaşadıklarını çeviri programıyla anlattı

ANTALYA'da, kapkaç mağduru Rus turist A.K. (29), yaşadıklarını, cep telefonundaki çeviri programıyla polise anlattı.

16.08.2019 10:18 Kapkaç mağduru turist, yaşadıklarını çeviri programıyla anlattı
ANTALYA'da, kapkaç mağduru Rus turist A.K. (29), yaşadıklarını, cep telefonundaki çeviri programıyla polise anlattı. Çantasını kurtarmak isterken, düşüp, bacağından yaralanan A.K.'nin şikayetiyle kapkaççının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Antalya'da kimliği henüz belirlenemeyen kişi, Cebesoy Caddesi üzerinde marketten alışveriş yapan Rus turist A.K.'nin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Türk arkadaşının yanına tatile geldiği belirtilen A.K.'nin bağırmasıyla kapkaççı panikledi. Elindeki çantayı sokakta, apartmanın arka bahçesine atan kapkaççı, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Çantasını kurtarmak isterken, yere düşen ve bacağından yaralanan A.K., Türk arkadaşı ve polislerin İngilizce bilmemesi nedeniyle cep telefonundaki İngilizce çeviri programıyla yaşadıklarını anlattı. Polis, çeviri programı sayesinde eşkali belirlenen kapkaççının yakalanmasını için çalışma başlattı. Kapkaççının, turistin çantasından bir şey alamadan kaçtığı öğrenildi.



Antalya, turist, Güncel

Kaynak: DHA

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