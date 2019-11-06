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Kapkaç şüphelileri 500 güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalandı

Antalya'da çalmak istediği, içinde 120 bin lira bulunan poşet yaşanan arbedede yırtılınca parayı alamadan kaçan kapkaç şüphelisi ile ona yardım eden arkadaşı yakalandı.

06.11.2019 23:12 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:12 Kapkaç şüphelileri 500 güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalandı
Antalya'da çalmak istediği, içinde 120 bin lira bulunan poşet yaşanan arbedede yırtılınca parayı alamadan kaçan kapkaç şüphelisi ile ona yardım eden arkadaşı yakalandı.
Deniz Tuzlalı'nın Kepez ilçesindeki bir banka şubesi önünde elindeki poşet içinde bulunan 120 bin liranın kapkaç yöntemiyle çalınmaya çalışılmasına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.
Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürü Furkan Gediktaş'ın liderliğinde özel ekip kuruldu.
Özel ekip, 2 gün içinde ilçedeki yaklaşık 500 kamerayı inceledi.
Polis ekipleri, kimliğini belirlediği şüpheli C.B'yi evinde gözaltına alındı. Şüpheliyle aynı evde bulunan D.E. isimli kadının da banka önünde bekleyerek elinde yüksek miktar para bulunan kişilerin fotoğraflarını gizlice çektiği ve C.B'ye attığı da belirlendi.
Polis ekipleri D.E'yi de gözaltına aldı.
Antalya'da dün Deniz Tuzlalı (32), Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki bir banka şubesine içinde 120 bin lira bulunan poşetle gelmişti. Bu sırada bir kişi, kapkaç yöntemiyle parayı çalmak istemişti.
Tuzlalı'nın poşeti bırakmaması üzerine yırtılan poşetteki paralar yere düşmüş, paniğe kapılan şüpheli, parayı alamadan olay yerinden kaçmıştı.
Yaşananlar bankanın güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Mehmet Murat, Antalya, Kepez, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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