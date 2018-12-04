Kapkaç Şüphelileri İnegöl'de Yakalandı

04 Aralık 2018 Salı 13:34



04 Aralık 2018 Salı 13:34

BURSA(AA) - İstanbul'da kapkaç olayına karıştıkları ve daha sonra Bursa'nın İnegöl ilçesine geldikleri belirlenen 2 kişi, yakalandı.Alınan bilgiye göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde telefon hırsızlığı olayına karışan kadın ve erkek şüphelinin özel bir otomobil ile Bursa'nın İnegöl ilçesine geldiği bilgisine ulaştı.İlçe girişinde aracı durduran ekipler, N.Ç. ve U.T'yi yakaladı.Gözaltına alınan şüpheliler, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.