Haberler » Güncel » Kapkaç şüphelisi ikinci hırsızlık girişiminde yakalandı - Haber

Kapkaç şüphelisi ikinci hırsızlık girişiminde yakalandı

Adana'da bir genç kızın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli ikinci hırsızlık girişiminden sonra yakalanarak tutuklandı.

27.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:26
'da bir genç kızın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli ikinci hırsızlık girişiminden sonra yakalanarak tutuklandı.
Merkez ilçesi Bakımyurdu Caddesi'nde L.Z.Y. (17), cep telefonuyla görüşme yaptığı sırada arkasından yaklaşan bir kişi elinden telefonu alıp kaçtı.
Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.
Bu olaydan 6 gün sonra caddeye yakın konumdaki Kuruköprü Mahallesi'nde Melike D. (44), cep telefonuyla görüşme yaptığı sırada bir kişi telefonunu alıp kaçmaya çalıştı. Kadının çığlık atması üzerine zanlı telefonu alamadan kaçtı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgede önlem alan ekip, zanlıyı yakaladı.
Her iki olayın da şüphelisi olduğu belirlenen Muhammet Hüseyin A. (22), sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelinin çalıp sattığı cep telefonu bulunarak sahibi L.Z.Y'ye teslim edildi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kapkaç şüphelisi ikinci hırsızlık girişiminde yakalandı

Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
10:59 Mersin'de 1,5 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi
10:59 Kayıp Zehra'nın annesi Kızımın mezarını bari bileyim-2
10:59 İnanç ''Bu dünya kavuşma dünyası değil''
10:58 Otomobil bagajında spor kulübü
10:58 Otomobil bahçe duvarına çarptı; 17 yaşındaki sürücü yaralandı
10:49 Tartışmaların odağındaki isim Muharrem İnce, iddialara son noktayı koydu: Bu konuyu kapatıyorum
10:45 Son dakika: Yunanistan'daki Girit Adası'nda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:28 Son Dakika: Bakan Albayrak enflasyon ve işsizlik beklentilerini açıkladı
10:24 AK Partililer arasında tartışılmıştı: Ahmet Davutoğlu, pür parlamenter sistem önerecek
10:15 Bakanlık, Atlasglobal'ın yolcuları mağdur edip etmeyeceğini yakından takip edecek
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
08:59 Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
27.11.2019 11:00:41